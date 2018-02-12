В Петербурге 80% больных раком отправили умирать домой

Вчера, 23:12

В Санкт-Петербурге 80% безнадежно больных раком отказали в помощи и отправили обратно домой умирать, в самом прямом смысле слова.

Как стало известно со слов Екатерины Овсянниковой, руководителя Консультативной службы, занимающейся вопросами получения паллиативной помощи фонда «Ради жизни», в мире очень большой уровень смертности людей от онкологических заболеваний. Для обеспечения пациентам безболезненной смерти в больницах должно содержаться большое количество обезболивающих и наркотических веществ.

К огромному разочарованию из-за того, что больницы не располагают всеми нужными препаратами, около 80% неизлечимым пациентам остается только идти домой и умирать в муках.