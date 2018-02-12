Психологи: Есть способ побороть тревожность после катастрофы АН-148

Вчера, 21:03

Психологи сообщили, есть способ побороть свою тревожность, связанную с авиаперелётами, после катастрофы с АН-148. Помощь в этом специалисты окажут с помощью аутотренингов.

Как показывают данные исследований, совсем не боятся авиаперелётов не более 50% пассажиров. Все остальные испытывают перед ними страх.

Как сообщают эксперты, это нормальное проявление реакции человеческого организма на необычную ситуацию. Как полагают учёные, человеческая психика вполне нормально реагирует на возможную предстоящую опасность. Это не касается какого-либо определённого типа лайнера. Это связано с данным типом передвижения.

Некоторые эксперты полагают, страх является производной от некоей неизвестности, когда человек не может ни видеть, ни влиять на предстоящую опасность.

50% пассажиров авиарейсов относятся к нему безразлично или собственн6оручно давят страх, в том числе с помощью алкоголя. У 40% присутствует чувство определённого дискомфорта. 10% отмечают наличие безумного страха перед каждым полётом.

Эксперты рекомендуют специальные тренинги. Они демонстрируют эффективность. Непонятно лишь то, как, когда они занимают не одну неделю, их смогут пройти те, кому необходимо лететь срочно.

Врачи рекомендуют обращаться к психологам. В то же время неясно, как при немалой стоимости авиабилетов, оплачивать ещё и услуги медиков.