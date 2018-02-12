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Киевляне кладут цветы к российскому посольству

Вчера, 19:31

Жители Киева кладут цветы к посольству России в честь последствий крушения Ан-148 в районе Подмосковья. Стены посольства в Киеве засыпаны свечами, киевляне выражают свою скорбь в сторону произошедшей ужасной трагедии.

"Соболезнуют и несут цветы, кто-то зажёг лампадку", - сообщили в посольстве.

Дипломатическое ведомство отмечает, ни один из украинских политиков не высказал соболезнования и скорби. Следует напомнить, вчера самолёт, летевший из Москвы в Орск, разбился через несколько минут после вылета. На воздушном судне пребывало 65 человек в качестве пассажиров и шесть сотрудников экипажа. В данной авиакатастрофе выживших нет. На данный момент проводится расследование в сторону всех причин и обстоятельств смертоносного инцидента.


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