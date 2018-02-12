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Похоронное бюро в Волгоградской области завышало цены в четыре раза

Сегодня, 18:00

Муниципальное предприятие «Мемориал» в Калачевском поселении Волгоградской области заподозрили в завышении стоимости на оказание похоронных услуг. Предприятие завышало цены в четыре раза.

Местная прокуратура сообщила, что перечень и стоимость услуг похоронных бюро должно подтверждаться указом главы местного самоуправления после согласования с пенсионным фондом РФ по области, комитетом соц.защиты и фондом социального страхования. И только после этого компания имеет право предоставлять какие-либо услуги населению.

В декабре 2017 года МУП «Мемориал», которое оказывало ритуальные услуги в поселке, представило перечень цен на услуги на следующий 2018 год. Подчеркивается, что данный документ утвердил глава поселка, хотя цены были завышены, по сравнению с согласованными на региональном уровне. Например, рытье могил стоило шесть тысяч рублей, вместо положенных 1,5 тысячи. Также оформление документов стоило около 250 рублей, хотя такая услуга вообще должна оказываться бесплатно.

На данный момент известно, что незаконное повышение цен остановлено и услуги скорректированы.


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