Жителям Кургана предлагают в День всех влюбленных бесплатно провериться на ВИЧ

Сегодня, 17:55

Провести бесплатное обследование на предмет заражения ВИЧ предлагают в День всех влюблённых, 14 февраля, жителям Кургана. Чтобы пройти экспресс-тестирование горожанам необходимо посетить ТРЦ «РИО».

По словам организаторов, узнать результат можно будет на месте по прошествии 15 минут. Здесь же в рамках акции волонтёры и медики проведут подробные консультации по профилактике опасного заболевания. Специалисты заявляют, что в прошлом году на ВИЧ в регионе проверили более 218 тысяч жителей. При этом выявлено было 1001 случай заражения. Данный показатель превышает результаты 2016 года более, чем на 5%.

Ранее мы писали, что в Башкирии зафиксировали резкий рост случаев заражения ВИЧ. Лишь за январь в регионе обнаружили291 факт инфицирования. Большинство из заражённых мужчины.