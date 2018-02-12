Житель Ростова бастует против приезда Варламова в город

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В Ростове-на-Дону горожанин написал в Интернете петицию против приезда блогера Ильи Варламова.

Петицию под названием «Перестань оскорблять Ростов-на-Дону и его жителей!» разместил в Сети Карен Погосян, житель города Ростов-на-Дону. Это является своеобразным протестом перед очередным визитом в город популярного блогера Ильи Варламова. В прошлом году он уже посетил его, после чего выложил в своем блоге 3 статьи, в которых описал все положительные и отрицательные моменты донской столицы, при этом задев многих местных жителей.

Так, Карэн написал, что непонравившийся блогеру шашлык на берегу реки является традиционным блюдом донской кухни, и не следует сразу же деликатесы отдавать собакам. Левый берег является традиционным местом для отдыха всех поколений, и не нужно приравнивать жителей, которые с удовольствием уплетают любимые блюда, к собакам.

Задело также предложение Варламова снести город и возвести на его месте что-то новое. Автор петиции в ответ на это предложил снести дом, где живет блогер и его родители.

Так, Карэн призывает обидчика не приезжать в их город, если он снова планирует опубликовать кучу оскорблений и обидных вещей. Он приглашает Илью в гости с хорошим настроением, а со своей стороны пообещал провести хорошую экскурсию, чтобы помочь увидеть город с другой стороны.