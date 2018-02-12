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Владельцу "Саратовских авиалиний" вспомнили "коробку из ксерокса". Пользователи социальной сети Twitter после авиакатастрофы лайнера Ан-148 заметили, что пакет акций компании находится в организации Аркадия Евстафьева, являвшийся в девяностые годы пресс-секретарём первого вице-премьера Анатолия Чубайса.

Сам Евстафьев приобрёл известность тем, что находясь в предвыборной компании Бориса Ельцина, был задержан на пару с Сергеем Лисовским в момент выноса из помещения управления коробок, содержание которых составили сотни тысяч долларов. В результате их не привлекли к ответственности, а само происшествие назвали "случай с коробкой от ксерокса".

Следует напомнить, Ан-148 претерпел крушение в Подмосковье 11 февраля. На борту находился 71 человек, в том числе и экипаж. После данной аварии граждане рассказывают о массовых проблемах этой компании.