Только 17% россиян считают честность главным качеством второй половинки

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Исследователи опросили пользователей Интернета с целью выяснить, какое самое главное качество они ценят в своих возлюбленных. И только 17% россиян ответили, что самое главное для них - честность.

В соцсети «Фотострана» был проведен опрос 10000 пользователей сайта, с помощью которого выяснилось, что россияне ценят в своих избранниках больше всего.

Внешность и добродетель считают важной чертой 9% проголосовавших, 11% считают, что самое важное в человеке - наличие общих тем для разговора или хобби, романтиков ищут 12% людей, 14% желают, чтобы человек был надежен и на него можно было положиться в любую минуту, а остальные 17% ответили, что самое важное во второй половинке честность.

Менее 8% проголосовавших считают, что ум и здравомыслие должны быть преобладающей чертой в человеке, и только лишь 7% ищут возлюбленного побогаче.

Некоторые не смогли так точно выразить, чего же именно им хочется видеть в своем партнере, поэтому отметили, что все вышеперечисленные черты характера очень важны в той или иной степени.