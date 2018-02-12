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Программа социальной карты москвича признана крупнейшей в столице

Сегодня, 15:32

Самой крупной в Москве дисконтной программой обладает социальная карта москвича, говорится на портале мэра Москвы. Скидку по ней можно получить более чем в 5500 торговых точек столицы.

В сообщении говорится, что программе постоянно присоединяются новые участники, предприниматели, торговые центры и сервисы. За последнее время к дисконтное их количество увеличилось на 1,5 тысячи. В большей степени речь идёт о турфирмах, магазинах, аптеках и тренажёрных залах. Держателями социальных карт являются студенты, беременные женщины, дети-сироты, пенсионеры, инвалиды и прочие льготные категории граждан.

Ранее мы писали, что карты и брелоки «Москвенок» объединили с приложением «Тройка». Всего было изготовлено две тысячи каждого из товаров. Приобрести их можно в интернет-магазинах.


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