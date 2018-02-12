В "Википедию" внесли авиакатастрофу с Ан-148

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"Википедия" пополнилась сегодня новой записью про авиакатастрофу. В энциклопедию внесли данные про крушение Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. Авиакатастрофа унесла жизни 65 пассажиров и шести членов экипажа.

В "Википедии" в разделе авиакатастроф раздел 2018 года открылся новой записью про авиакатастрофу, которая случилась 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. В поселке Аргуново потерпел крушение пассажирский лайнер Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии". На борту самолета пребывали 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли в результате катастрофы.

"Википедия" пополнила свои страницы записью об этом трагическом происшествии. Там сообщили о месте трагедии, марку самолета и о количестве погибших. Напомним, авиакатастрофа произошла вчера в Подмосковье.

Местные жители услышали хлопок, а один из граждан сообщил в МЧС, что началась ядерная война. Он заявил, что вышел на улицу и увидел в поле "ядерный гриб", который стал следствием ядерного удара. На самом деле мужчина стал свидетелем падения пассажирского самолета Ан-148. На месте крушения работают спасатели. Тела десятков человек уже удалось извлечь из-под обломков. После завершения операции в Москве начнут опознавать трупы жертв крушения Ан-148. Причина авиакатастрофы пока не установлена. Ведется следствие по уголовному делу. С семьями погибших работают психологи.