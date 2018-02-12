Благотворительный вечер организует Клуб знакомств «Классика отношений»

Сегодня, 14:53

В Доме торжеств «Государь» 18 февраля 2018 года пройдет благотворительный вечер знакомств. Организатором события выступает Клуб знакомств «Классика отношений».



Известно, что часть средств, собранных на мероприятии, будет передана для помощи многодетным семьям.



Гости, пришедшие на вечер, смогут завести новые знакомства и, возможно, найти себе пару. Их ожидает интересная развлекательная программа, беспроигрышная лотерея, фуршет, благотворительный аукцион. В течение вечера посетители смогут послушать выступления профессионального саксофониста, а также кавер-бэнда «Тритон» и Дениса Соколова, участника шоу «Голос» и конкурса «Новая волна».



Вести вечер приглашены популярный свадебный ведущий Алексей Коренков и актриса и телеведущая Вероника Романова. Главным подарком для гостей станет выступление Алены Свиридовой, популярной певицы, заслуженной артистки РФ, композитора и писательницы.