В Томске студентка занялась оральным сексом на сцене за коктейль

Вчера, 22:19

В сеть попало видео развратного конкурса, проходящего в одном из ночных клубов Томска. По условиям конкурса, любая участница, согласившаяся заняться публичным сексом, могла получить бесплатную клубную карту заведения и неограниченное количество алкогольных напитков.

Одна из студенток согласилась заняться оральным сексом на сцене клуба, за что получила алкогольное вознаграждение. Один из отдыхающих клуба снял данное действие на мобильный телефон. Видео непристойного содержания попало в сеть. Следствием этого стали возмущенные отзывы людей. Пользователи настаивают на проведении расследования произошедшего в клубе события.

Организаторы утверждают, что конкурс заключался абсолютно в другом. По их словам, на сцене должен был стоять мужчина раздетый по пояс. Девушки определенный промежуток времени целовали мужчину в разные части тела. Побеждала девушка, которая оставит на своем партнере большее количество следов от губной помады.