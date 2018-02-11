В центре Ростова гранатовый сок выжимали прямо на тротуаре

Вчера, 19:47

В центре Ростова на Пушкинской сотрудники администрации обнаружили нелегальную «точку» продажи. Гранатовый сок выжимали прямо на тротуаре. «Предприниматель» стал фигурантом дела об административном правонарушении.

На улице Пушкинской сотрудниками Администрации было выявлено торговую «точку», которая специализировалась на продаже свежевыжатого гранатового сока. По факту деятельности владелец стола посреди тротуара не смог предоставить разрешительных документов на торговлю. Также отсутствовали сертификаты качества на продукцию.

О санитарно-гигиенических нормах речь не идет вовсе. Владельца обязали убрать «это» производство и ему вручен штраф за нелегальное ведение продаж. Напомним, что сотрудники администрации провели рейд по улицам Кировского района с целью пресечь несанкционированную торговлю.

«На тротуарной части осуществлялась реализация гранатового сока, сок выжимали без соблюдения санитарных требований и без наличия соответствующих регламентирующих документов», – информация с сайта Администрации Ростова.