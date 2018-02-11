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«Средневековое четвертование» запечатлели на видео в Воронеже

Вчера, 19:38

Житель Воронежа выделывал впечатляющие трюки на стальных тросах в жилом массиве «Лесная поляна».

На территории жилого массива «Лесная поляна» житель города Воронеж запечатлел на видео своего соседа, когда тот выполнял довольно опасные трюки. Так, мужчина при помощи стальных тросов закрепил свои руки и ноги, при этом оказавшись в позе, напоминающей парящую бабочку, начал раскачиваться вверх и вниз.

Через некоторое время экстремал решил усложнить задание и закрепил на руках и ногах колодки из дерева, и с таким грузом начал раскачиваться в разные стороны.

Данный трюк автор прокомментировал фразой: "Соседи бывают разные». А одна подписчица назвала все это четвертованием средневековья.


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