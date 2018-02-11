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Александр Шепс шокировал россиян прогнозом на 2018 год

Вчера, 22:55

Экстрасенс Александр Шепс шокировал россиян своим прогнозом для страны на 2018 год. Он сообщил, что следует ожидать жуткие катаклизмы в европейской части Земли.

Черный маг Александр Шепс обнародовал свои предсказания на текущий год. Так, согласно его заявлению, территорию России ожидают многочисленные стихийные бедствия, включая пожары и наводнения, что приведет к переселению из европейской части людей на территорию Сибири. На страну повлияет усугубление всемирного экономического кризиса.

Жителей ожидают лишь многочисленные налоговые санкции, а на рост доходов не стоит рассчитывать. Это приведет к вынужденному обращению к традиционным видам хозяйства, таким, как охота и рыболовство. В России сократится уровень безработицы, увеличится отечественное производство из-за введенных санкций.

Многие страны, которые отказали РФ в сотрудничестве, вскоре признают свою неправоту, однако руководству страны нужно внимательнее отнестись к их благосклонности. Ослабнет влияние доллара на национальную экономику, что приведет к инвестированию в рубли. Также Александр Шепс порекомендовал опасаться усугубления ситуации в отношениях с США.


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