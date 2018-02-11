В Якутском тубдиспансере пациенты распивают водку в палате

Вчера, 19:12

В Якутском тубдиспансере пациенты являются нарушителями правил внутреннего распорядка медучреждения. Подтверждением этого стало видео в Сети, которое демонстрирует распитие водки в палате.

Ситуация с лечением больных в тубдиспансерах находится под особым контролем врачей. Однако часто пациенты самостоятельно решают вносить коррективы в строгий прием лекарств. Так, в республиканском туберкулезном диспансере больные распивают водку в палате. В трудную ситуацию не могут вмешаться даже врачи больницы.

Поступившие бывшие заключенные в палаты диспансера самостоятельно установили свои правила. Этот режим не может изменить никто.

«Бедные врачи, ничего с этим они поделать не могут», — рассказал аноним.