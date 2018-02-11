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Жители Липецка слепили снеговика-гопника

Сегодня, 18:29

Жители 15-го микрорайона Липецка повеселили себя и сетевое сообщество возведением снеговика-гопника. Необычная фигура из снега собрала огромное количество лайков и лестных комментариев в адрес их авторов.

О появлении во дворе 15-го липецкого микрорайона снеговика-гопника прессе сообщили подписчики группы GOROD48 во «Вконтакте». Уникальная снежная фигура с бородой, в очках и спортивной кофте Adidas заметно выделяется на фоне обычных снеговиков с морковкой вместо носа.

Интернет-сообщество похвалило авторов гопника из снега за креативный подход к работе. Оснастив свое творение всеми неотъемлемыми атрибутами «четких парней с падика», жители Липецка еще и удосужились посадить его на лавочку, разместив в руках банку из-под пива.


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