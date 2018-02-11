В Амурской области очевидцы сняли «ленивую» разгрузку посылок

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В Амурской области под прицел очевидцев попала разгрузка посылок. Очевидцы сняли видео разгрузки посылок двумя «ленивыми» женщинами.

В ролике видно как две женщины не напрягаясь и без лишнего пафоса бросают посылки прямо на перрон и не беспокоятся о судьбе содержимого коробок.

Ролик снят на железнодорожной станции Тыгды в Амурской области. Отснятый компромат появился в социальной сети Instagram. Пользователи Интернет негативно оценили отношение женщин к чужому имуществу. Также стало известно, что так обходятся с багажом с Белогорского локомотива.

«Так у нас в области происходит разгрузка почтовых посылок. Пожалуй, от посылок хрупких вещей после увиденного воздержусь», – подписано видео.