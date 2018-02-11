В Сахалинской области провели флешмоб в поддержку российской сборной

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В Сахалинской области провели флешмоб в поддержку российской олимпийской сборной. Участники выстроились на снегоходах в форме олимпийские кольца, а затем кружили вокруг рисунка.

Жители Ногликов в Сахалинской области 9 февраля около 18.00 на льду, неподалеку от моста на реке Тьмы, устроили флешмоб. Там собрались владельцы снегоходов, решившие выразить поддержку российским спортсменам на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Участники акции выстроились на льду реки в форме пяти олимпийских колец. Причем изначально они нарисовали данный символ, а замет стали кружить вокруг полученного изображения на светящихся снегоходах.

Данное мероприятие было приурочено к открытию соревнований, главной целью чего стало выражение поддержки и переживаний за российскую сборную, вера в победу спортсменов. В мероприятии учувствовали 27 горожан на снегоходах, а также неравнодушные местные жители, которые приехали к мосту. При помощи квадрокоптера все было зафиксировано на видео.