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Девушка или кукла: Пользователей сети заинтриговали красотой модели

Сегодня, 16:04

Интернет-сообщество активно обсуждает владелицу Instagram-аккаунта Lil Miquela. Завороженные красотой модели пользователи сети не могут определить, кукла она или живой человек.

В активном сетевом споре о происхождении снимков Instagram-модели Lil Miquela участвуют как «рядовые» пользователи, так и эксперты в компьютерной анимации. Согласно мнению специалистов, девушка на фото выглядит вполне реалистично, однако чрезвычайно точные черты ее волос и футболки могут свидетельствовать о неестественном происхождении снимков.

Большинство юзеров сходятся на мнении, что Lil Miquela является результатом комбинирования фотографий реальной девушки и 3D-модели.


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