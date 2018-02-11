Девушка или кукла: Пользователей сети заинтриговали красотой модели

Сегодня, 16:04

Интернет-сообщество активно обсуждает владелицу Instagram-аккаунта Lil Miquela. Завороженные красотой модели пользователи сети не могут определить, кукла она или живой человек.

В активном сетевом споре о происхождении снимков Instagram-модели Lil Miquela участвуют как «рядовые» пользователи, так и эксперты в компьютерной анимации. Согласно мнению специалистов, девушка на фото выглядит вполне реалистично, однако чрезвычайно точные черты ее волос и футболки могут свидетельствовать о неестественном происхождении снимков.

Большинство юзеров сходятся на мнении, что Lil Miquela является результатом комбинирования фотографий реальной девушки и 3D-модели.