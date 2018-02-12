Казахский экстрасенс пророчит катаклизмы и кризисы в 2018 году

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Вера Лион, более известна как «казахская Ванга», сделала предсказания на 2018 год. По ее словам, планету ожидают катаклизмы и кризисы. Экстрасенс увидела в будущем потопы, ураганы, эпидемии.

Вера Лион не дает пустых обещаний и оптимистичных прогнозов на 2018 год. Экстрасенс дала интервью, в котором рассказала, что она видит в этом году. Так, жителей планеты ожидает сложный год, который будет переполнен климатическими изменениями и как следствие будут активны потопы, ураганы. В результате катаклизмов человечество поглотят эпидемии и новые болезни, борьба с которыми будет безуспешной. Кроме того, Лион предупредила о «неведомых животных-убийцах», которые заставят людей покидать страны.

Американцы и европейцы будут продолжать борьбу с террористическими группами, которые активизируют свою деятельность в средине года. Германия будет засыпана снежными покровами, а Британия может остаться погребенной водными массами океана.