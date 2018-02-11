В Петербурге появились новые льготы приёма детей в школы и детсады

Сегодня, 13:08

В Санкт-Петербурге вступили в силу новые льготы для приёма детей в детсады и школы. Данное распоряжение опубликовано на интернет-сайте Смольного.

В документе говорится, что законное право на место в детских садах могут получить дети, в семье которых есть ребёнок-инвалид и дети, воспитывающиеся в неполных семьях, находяшиеся в трудной ситуации, а также дети работников этих заведений. Отмечается, согласно федеральному закону, немалое количество категорий детей получат преимущества к зачислению в школы и детсады. Первоначально ими станут дети, которые имеют прописку того же района, в котором находится само учреждение. Кроме того, такие преимущества получают дети льготников.

Следует напомнить, начало записи в школу на следующий год произошло ещё в прошлом году. В результате этого, в первый класс записали 13 тысяч детей. Как прогнозируют городские власти, осенью за партами окажутся больше 60 тысяч первоклассников.