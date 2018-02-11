В Кемерове специалисты нашли кишечную палочку в пиве и салатах

Сегодня, 12:11

Специалисты Кемеровской межобластной ветеринарной лаборатории дали заключение пробам продуктов. Так, кишечная палочка была найдена в пиве и салатах «Винегрет» и «Оливье».

Россельхознадзор сообщает о найденных нарушениях в продуктах питания в Кемерове. Известно, что в салатах «Винегрет» и «Оливье» были найдены следы бактерий группы кишечной палочки. В образцах был зафиксирован повышенный уровень бактериальной обсемененности. Части хлористого натрия, жира, фосфора, белка были превышены в экспериментальных образцах. Неприятным сюрпризом стало превышение уровня содержания муки рыбной кормовой в готовых изделиях.

Напомним, что бактерии группы кишечной палочки обитают в пищевых продуктах, также воде и почве, на оборудовании и свидетельствуют о свежем фекальном загрязнении.