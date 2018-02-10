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Роспотребнадзор советует не переедать блинов на Масленицу

Вчера, 19:37

Представители пресс-службы Роспотребнадзора советуют гражданам не переедать блинов на Масленицу. Также рекомендуется не злоупотреблять алкогольными напитками.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы застолье на Масленицу прошло без проблем со здоровьем, жирные и аренные блюда стоит чередовать с сырыми овощами. Такое потребление избавит граждан от послепраздничных мучений. Специалисты советуют не злоупотреблять алкогольными напитками.

Немаловажным моментом является и выбор места, где купить блинов на Масленицу. Необходимо обратить внимание на торговую палатку и сам процесс: держит ли продавец свое рабочее место в порядке и правильно ли хранит все продукты. Эти нюансы позволят провести праздник без забот и хлопот, уверенны отечественные специалисты. Масленица начинается 12 февраля и заканчивается 18 февраля.


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