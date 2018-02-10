VistaNews.ru


Радиостанция «Наше радио» заработала в Великом Новгороде

Вчера, 19:17

Поступила информация, что известная станция «Наше радио» начала свою работу для кумиров из Великого Новгорода и области. Прослушать эфиры «Нашего радио» фанаты могут на волне 104.1 FM.

Церемония открытия состоялась 9 февраля на борту «Флагмана». Руслан Казанцев и Евгений Есельсон, ведущие радиоэфира, придумали множество интересных конкурсов для слушателей станции. Новгородцы продемонстрировали свои знания о радиостанции и песнях, которые воспроизводятся в эфире.

На открытии «Нашего радио» выступила достаточно популярная рок-группа «Пилот», которая довольно часто звучит в эфире. Напомним, что радиостанция «Наше радио» - это не новая станция. «Наше радио» основано еще в далеком 1998-м году и на его волне можно услышать хиты таких широко известных групп, как «Алиса», «ДДТ», «Король и Шут».


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.