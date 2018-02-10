Радиостанция «Наше радио» заработала в Великом Новгороде

Вчера, 19:17

Поступила информация, что известная станция «Наше радио» начала свою работу для кумиров из Великого Новгорода и области. Прослушать эфиры «Нашего радио» фанаты могут на волне 104.1 FM.

Церемония открытия состоялась 9 февраля на борту «Флагмана». Руслан Казанцев и Евгений Есельсон, ведущие радиоэфира, придумали множество интересных конкурсов для слушателей станции. Новгородцы продемонстрировали свои знания о радиостанции и песнях, которые воспроизводятся в эфире.

На открытии «Нашего радио» выступила достаточно популярная рок-группа «Пилот», которая довольно часто звучит в эфире. Напомним, что радиостанция «Наше радио» - это не новая станция. «Наше радио» основано еще в далеком 1998-м году и на его волне можно услышать хиты таких широко известных групп, как «Алиса», «ДДТ», «Король и Шут».