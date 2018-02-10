В Калининграде приготовили огромную колбасу весом 135 кг

Сегодня, 18:38

К фестивалю длинной колбасы в Калининграде приготовили более тысячи разных колбасных изделий и знаменитую «Русскую» колбасу. Колбаса весит около 135 кг и длинной в три метра, приготовлена по государственным продуктовым стандартам СССР.

Событие было на набережной Преголи на месте «Старого порта» в Музее Мирового океана. Столь большое блюдо приготовил коллектив компании «Коляда». Как сказал Павел Цымбалий, руководитель этого коллектива, колбасу делали двое суток, а когда «батон» собрали, то готовили его около двенадцати часов. На удивительную колбасу рабочие потратили 40 часов и 26 свиных окороков, также в изготовлении применили мясо говядины, шпик, различные приправы, такие как перец и мускатный орех.

Ранее стало известно, что фестиваль блюд «МосЕда» пройдет в Москве 17–18 марта. Там представят больше 180 видов оладьев и блинов во время фестиваля «Московская Масленица». Большие праздники пройдут на Манежной площади и площади Революции.