VistaNews.ru


В Краснодаре девушку «успокоили» струей воды на автомойке

Сегодня, 18:07

В Краснодаре разозлившуюся девушку буквально успокоили, облив ее водой на автомойке. Видеозапись произошедшего уже разлетелась по всему Интернету.

На кадрах из видео заметно, что девушка подходит к мужчине, который в это время мыл машину, и начинает усердно и эмоционально ему что-то рассказывать. Мужчина сначала никак не реагирует на возмущенную блондинку, но, в конце концов, его нервы сдают и он направляет шланг с водой в сторону девушки. Но даже такая мера не остудила разгоряченную девушку, но потом она сдается и уходит с места происшествия.

Пока неизвестно, кем являлся мужчина для девушки. То ли он был просто работником автомойки, то ли молодым человеком девушки.

Ранее сообщалось, что в феврале на автомойке в Ступино мужчина одним ударом убил сотрудника автомойки, который отказался мыть его BMW.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.