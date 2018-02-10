В Краснодаре девушку «успокоили» струей воды на автомойке

Сегодня, 18:07

В Краснодаре разозлившуюся девушку буквально успокоили, облив ее водой на автомойке. Видеозапись произошедшего уже разлетелась по всему Интернету.

На кадрах из видео заметно, что девушка подходит к мужчине, который в это время мыл машину, и начинает усердно и эмоционально ему что-то рассказывать. Мужчина сначала никак не реагирует на возмущенную блондинку, но, в конце концов, его нервы сдают и он направляет шланг с водой в сторону девушки. Но даже такая мера не остудила разгоряченную девушку, но потом она сдается и уходит с места происшествия.

Пока неизвестно, кем являлся мужчина для девушки. То ли он был просто работником автомойки, то ли молодым человеком девушки.

Ранее сообщалось, что в феврале на автомойке в Ступино мужчина одним ударом убил сотрудника автомойки, который отказался мыть его BMW.