Настя Рыбка просит о личной встрече с Владимиром Путиным

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Настя Рыбка отдыхала на яхте и выложила в интернет фото и видео Олега Дерипаски и мужчины, который очень был похож на вице-премьера Сергея Приходько. Анастасия обратилась к Владимиру Владимировичу с интересным предложением и потребовала личной встречи с президентом.

Анастасия в соцсети Instagram опубликовала видеообращение, в котором рассказала, что последние несколько лет ставит, так сказать, эксперименты над людьми из правительства, такими как Олег Дерипаска, Сергей Приходько, Алексей Навальный, а также может влиять на общественное мнение.

Девушка рассказала, что за последние два года она получила информацию, которая не печаталась в двух её книгах и могла бы быть полезна некоторым людям в Российской Федерации. Поэтому она и назначила личную встречу Владимиру Путину, чтобы поделиться секретными данными о его сотрудниках.

Анастасия подчеркнула, что ждет обратной связи в течение недели. Известно, что пока никакого ответа от Путина не было и на такое заявление «наверху» никак не отреагировали.

Напомним, что Анастасия Рыбка является автором «Пособия по соблазнению миллиардеров».