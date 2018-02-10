В Воронеже девушка в стрингах гуляла на заснеженной трассе

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Любительница эротического экстрима из Воронежа по имени Лена порадовала своих подписчиков очередной фотосессиией. На этот раз гвоздем программы стал снимок ягодиц девушки в стрингах на фоне заснеженной трассы.

Наверняка Лена долго и творчески подходила к выбору нужного ракурса. Остановилась на позе, когда тело загадочно скрывается в салоне припаркованного автомобиля, а задняя часть в стрингах остается на морозе. Друзья затейницы первыми прокомментировали фотографию, сообщив любознательным подписчикам, что Лена и не такое может придумать при вдохновении.

Многочисленные комментаторы легко поверили в безграничность фантазии воронежской девушки и попросили продолжения. Девушка живет в реальности своей значимости в этом мире, так что пользователи могут легко рассчитывать на дальнейшее развитие невероятных событий в декорациях Воронежа и его окрестностей. Правда, некоторые скучные женщины напомнили фантазерке, что цистит тоже вполне реален.