Бабушки из Рязани устроили драку из-за курицы за 47 рублей

Сегодня, 15:22

В сети магазинов «Дикси» бабушки устроили драку ради получения курицы по скидке. Стоимость мясного изделия составляла 47 рублей за килограмм, поэтому горожане стали толкать друг друга, чтобы добраться до витрин.

Сеть розничной торговли «Дикси» в Рязани во время скидок пользуется небывалым спросом. Согласно данным Mash, недавно там продавали курицу по цене в 47 рублей за килограмм. Один из покупателей заснял происходящее внутри на камеру. На кадрах видно, что около десятка бабушек устроили драку прямо в магазине. Их не смущало то, что брать в руки можно не более 5 куриц.

Пенсионеры пихали всех на своём пути, бросая десятки килограмм мяса в пакеты. Всего за полчаса, как сообщают жители Рязани, всё мясо было продано. Причём кассиры не успевали пробивать товар.