VistaNews.ru


Бабушки из Рязани устроили драку из-за курицы за 47 рублей

Сегодня, 15:22

В сети магазинов «Дикси» бабушки устроили драку ради получения курицы по скидке. Стоимость мясного изделия составляла 47 рублей за килограмм, поэтому горожане стали толкать друг друга, чтобы добраться до витрин.

Сеть розничной торговли «Дикси» в Рязани во время скидок пользуется небывалым спросом. Согласно данным Mash, недавно там продавали курицу по цене в 47 рублей за килограмм. Один из покупателей заснял происходящее внутри на камеру. На кадрах видно, что около десятка бабушек устроили драку прямо в магазине. Их не смущало то, что брать в руки можно не более 5 куриц.

Пенсионеры пихали всех на своём пути, бросая десятки килограмм мяса в пакеты. Всего за полчаса, как сообщают жители Рязани, всё мясо было продано. Причём кассиры не успевали пробивать товар.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.