Водитель во Владивостоке виртуозно припарковал свою машину

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Во Владивостоке мужчину признали «виртуозным парковщиком». В местном интернет-сообществе dpskontrol_125rus появились фотографии произошедшего.

Жители города бурно обсуждают виртуозного парковщика, который в одном из дворов города припарковал свой джип весьма необычным способом. Мужчина заехал задними колесами на бетонный блок, а передние колеса остались стоять на асфальте. Как и зачем водитель так припарковал свою машину, остается только гадать.

Пользователи интернета активно обсуждают новость и выдвигают свои гипотезы произошедшего. Кто-то написал, что таким образом припарковать авто может только женщина, другие предполагают, что водитель заботится о других автомобилистах, и, так как на парковке мало места, он оставил свою машину в таком виде.

«Когда хочешь, чтобы на парковке припарковались все», - пишут пользователи соцсетей.