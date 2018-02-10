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«37 раз за 16 дней»: Ольгу Шелест удивило, когда олимпийцы будут заниматься сексом

Сегодня, 14:42

Российскую телеведущую Ольгу Шелест заинтересовала главная тема зимы для всех стран, включая Россию – Олимпийские игры. Однако привлекли внимание знаменитости не успехи сборной, а презервативы, выдаваемые спортсменам, как сообщает VladTime.

Олимпийцам выдали ещё до церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане памятные призы, причём в достаточно большом количестве. Так, им выделили на 10 тысяч презервативов больше, чем в другие сезоны. Таким образом, за 16 дней соревнований олимпийцы смогли бы предаваться безопасному веселью 37 раз каждый. Это многих удивило, а Ольга Шелест ещё и спросила прямо, что спортсмены собираются делать с этими презервативами.

Она задала вопрос не спортсменам, а своим подписчикам в Instagram. Интернет-пользователи согласились с ней, также сильно этому удивляясь. Некоторые сочли, что информация о презервативах у олимпийцев просто неправдивая. Другие стали высказывать свои предложения. Одним показалось, что спортсмены будут шутить над победившими конкурентами, а другим – что это своеобразное «спасение от допинга».


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