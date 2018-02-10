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В Москве запретили отпускать школьников в туалет без медицинской справки

Сегодня, 14:48

В одной из московских школ администрация решили обезопасить себя от любых нештатных ситуаций, связанных с несчастными случаями и чрезвычайными происшествиями среди учащихся. По внутренним правилам, теперь учитель может отпустить школьника в туалет во время урока только по предъявлению им специальной медицинской справки.

Какой именно диагноз должен быть записан в медицинском документе, доказывающий, что ребенку вдруг захочется выйти в туалет, пока неизвестно. Однако этим положением внутренние правила школы не ограничиваются. Как утверждают родители, они должны подавать письменное заявление, чтобы забрать своего ребенка во время учебного процесса, при этом должна прилагаться расписка о взятии на себя полной ответственности за дальнейшую судьбу школьника.

Кроме того, во время пропуска занятий по болезни, родители школьников должны гарантировать администрации полное усвоение учебной программы в пропущенные дни. В настоящее время доподлинно неизвестно, являются ли эти правила обязательными для всех учебных заведений столицы или это инициатива администрации отдельно взятой школы.


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