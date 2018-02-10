В Волгоградские таксисты привлекают клиентов голым торсом

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В Волгоградской области таксисты из Камышина обвиняют конкурентов в непристойности. По словам водителей, их компания никогда не создавала визиток с сексуальным смыслом.

В социальной сети набирает обороты инцидент с визитками одной из компаний по пассажирским перевозкам, работающей в Камышине. Якобы руководство распространило визитки с сексуальным смыслом, на которой изображен торс мужчины, облаченного в белье в расцветке такси. Слоган поразил всех: «Встал и поехал». Если зайти на официальный сайт предприятия, то там нет подобной непристойности.

Таксисты обвиняют в содеянном своих главных конкурентов, которые таким образом решили устранить оппонента из рынка перевозок пассажиров. Эта тема уже обсуждалась в СМИ еще в ноябре, но антимонопольная служба Волгоградской области не проводила соответствующие проверки.