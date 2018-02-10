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"Аэрофлот" 15 февраля повысит контроль за ручной кладью

Сегодня, 03:46

Флагман отечественной гражданской авиации «Аэрофлот» в четверг, 15 февраля официально вводит ужесточенный контроль за ручной кладью, который будет действовать во всех аэропортах его маршрутной сети. Пассажиры, которые не захотят выполнять новые требования по провозу багажа, рискуют отказом в перевозке со стороны компании. Об этом пишет Национальная служба новостей.

НСН опросила авторитетных отраслевых экспертов, которые сошлись во мнении, что «Аэрофлот» принял абсолютно верное решение. Они выражают уверенность в том, что это позитивно скажется на повышении комфорта и безопасности пассажиров во время полета.

Как подчеркнул исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, будучи премиальным перевозчиком, «Аэрофлот» и так долго не беспокоил пассажиров излишними проверками. Однако полки забиваются ручной кладью, и во время турбулентности это может вызывать проблемы и конфликтные ситуации между пассажирами. В свою очередь, глава консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак добавил, что повышенный контроль от «Аэрофлота» поспособствует строгому выполнению правил по провозу багажа пассажирами.

 

 


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