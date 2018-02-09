Новая концепция «Кофе Хауз» предусматривает работу без официантов

Вчера, 23:25

Новая концепция «Кофе Хауз» предусматривает свою работу без наличия в сети кофеен официантов. Это следует из обновлённого имиджа после проведения компанией своего ребрендинга.

Как сообщается, после этого в данных заведениях поменяется взаимодействие с клиентами и методы, которыми их станут обслуживать. Следствием этого станет исключение из работы данных заведений всех официанток.

Теперь клиент, решивший отпробовать кофе данного заведения, пройдёт через кассы и получит заказанный им продукт «на выходе». К столку, выбранному им, он понесёт напиток сам.

Таким образом, осуществляется позиционирование «Кофе Хауз» с заведениями, которые предлагают регламент фаст-фуда. Кроме того, сеть данных кофеен сообщила, что станет более «молодёжной». Символика на стаканчиках с напитками станет напоминать те, что наиболее популярны в соцсетях. Помимо того, даже их цвет станет иным, в котором будут преобладать оранжевые тона. Также стенки стаканчиков станут доступными для прочтения текстовых сообщений.

Пока что подобная «фишка» доступна в Москве лишь в двух ресторанах. Однако, представители компании уверяют, что скоро их количество достигнет по России 50 тысяч.