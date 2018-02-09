В Оренбурге десятки хлебных батонов выбросили в мусорный бак

Вчера, 21:15

В Оренбурге на улице Карагандинской, 58/1 обнаружили интересную находку, мусорный бак был с горой набит несколькими десятками хлебных батонов. Прохожие и жители Оренбурга были сильно возмущены этим.

В социальной сети «ВКонтакте», в посвящённом Оренбургу паблике, разразились настоящие баталии. Люди начали высказывать свое возмущение, называя данное действо кощунством и говоря о том, что невозможно обучить детей культуре питания и особому отношению к тому, что ешь, если они собственными глазами будут видеть то, как люди относятся к хлебу.

Однако были и те, которые оправдывали происходящее, аргументируя тем, что рядом с мусорным баком находятся два магазина, которые принадлежат крупным федеральным сетям «Магнит» и «Пятерочка». В Комитете потребительского рынка услуг и развития предпринимательства администрации города пояснили, что магазины должны были утилизировать хлебобулочные изделия. В соцсети люди пишут, что в таком случае, администрации магазина полагалось бы раздавать хлеб накануне окончания срока годности работникам заведений.

Как стало известно со слов горожан — хлеб в баках появляется далеко не в первый раз.