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В Омске коза на Масленицу напророчит замужество девушкам

Сегодня, 05:45

Омск более чем за неделю начал подготовку к масленичным гуляниям, которые традиционно пройдут весело и с размахом. Одним из «гвоздей» праздника станет коза, которая предскажет молодым жительницам города появление суженого.

Коза, чье имя пока не разглашается, будет пользоваться несомненным успехом. Древний языческий ритуал такого гадания весьма популярен у сибирячек. Коза будет принимать посетительниц 18 февраля возле губернаторского катка, где, впрочем, и состоятся главные городские гуляния. Праздничное настроение будут создавать скоморохи из Лицейского театра. К ним присоединятся все желающие-ряженые.

Конечно же, не обойдется без блинов. На Масленицу их обещают более трех десятков видов. Начинка будет самой разнообразной, по вкусу каждому горожанину и гостю Омска. Для согревания и поддержания веселья гуляющие смогут угоститься сбитнем и медовухой по старинным русским рецептам. Администрация Омска приглашает на Масленицу всех жителей от мала до велика.


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