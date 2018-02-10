В Смоленске серебряная каска МЧС выдаст девушек замуж

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В канун Дня святого Валентина в Смоленске старинная серебряная каска пожарного МЧС выдаст девушек замуж. Она хранится в Центре противопожарной пропаганды ГУ МЧС России по Смоленской области.

Согласно старинной легенде, незамужняя девушка должна надеть на голову серебряную каску, после повернуться кругом против часовой стрелки, закрыть глаза и загадать заветное желание. Затем каску снимают и трут о ее бок рукой. Главной задачей является искренняя вера в исполнение задуманного. Сотрудники МЧС обещают, что после таких мероприятий девушки выходят замуж в течение года.

Легенду связывают с тем, что зеркальная поверхность способна отразить происходящее и запоминает яркие моменты. Первое пожарное отделение Смоленска находилось неподалеку от ЗАГСа на улице Глинки, где после регистрации брака проводилось свадебное торжество. Дозорный был именно в этой каске, начищенной до блеска, которая легко отражала счастливые лица. На пожарах этот предмет не бывал, потому он заряжен только положительной энергетикой.