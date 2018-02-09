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В Сети нелегально предлагают россиянам сменить пол без хирургии

Вчера, 20:08

На просторах интернета уже существуют специально организованные сообщества, которые предлагают пользователям нелегально сменить свой пол. Методика основана на приеме гормонов и их стимуляции без хирургии.

 Россияне обнаружили в социальных сетях несколько странных сообществ, где предлагают смену пола нелегальным способом. Организаторы такой группы, по предварительным гипотезам самих пользователей, транссексуалы. Они мужчины, которые стараются быть женщинами. Всем желающим превратиться из мальчика в девочку руководители сообществ предлагают пройти курс специальной гормональной терапии, в процессе которого пациент заменит мужские ферменты крови на женские.

Это приведет к постепенному превращению в лицо противоположного пола абсолютно без вмешательства хирурга. К тому же все мужские достоинства в сексуальном плане будут сохранены. Россияне насторожено предупредили своих соотечественников не реагировать на такие призывы, так как это может быть чревато негативными последствиями. Ведь все манипуляции проведут нелегально, и претензии нельзя будет никому предъявить.


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