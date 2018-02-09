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В Ульяновской области выдадут губернаторские стипендии студентам вузов

Вчера, 20:00

В Ульяновской области студентам вузов начнут выплачивать именные губернаторские стипендии. Указ руководства региона уже подписан с 9 февраля 2018 года.

 Все студенты вузов на территории Ульяновской области в ближайшее время получат шанс стать обладателями ежемесячной именной губернаторской стипендии. Именно такое решение одобрил Сергей Морозов, который является губернатором региона. На очередном плановом заседании Облсовета этот вопрос будет рассмотрен более детально. Кроме того, именную губернаторскую ежемесячную выплату студенты смогут получать только при условиях отличного обучения и примерного поведения в учебном заведении. Отсутствие прогулов и конфликтов с деканатом вузов также берется во внимание.

Министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семенова сообщила, что в прошлом годовом периоде на территории Ульяновской области счастливыми обладателями губернаторских стипендий стали 600 студентов. Размер выплат от 2 до 4 тысяч рублей. Сколько появится желающих в этом году, пока что остается загадкой. Ведь для этого молодежь должна выполнить вышеперечисленные условия, а это всем не очень легко.


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