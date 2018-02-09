Жительница Перми за 35 лет 4 раза сменила фамилию и 1 раз имя

Вчера, 19:47

Натали Даймонд, жительница Перми, за 35 лет жизни 4 раза сменила фамилию и 1 раз имя. Девушка была Сидоровой, Саликовой и Сырчиковой, к тому же ее настоящее имя Наташа.

Наталья Сидорова не очень любила свою фамилию из-за того, что ее дразнили в школе, да и дома родители за проделки любили произносить фразу «выдрать бы тебя, как сидорову козу». В итоге девушка подросла и быстро вышла замуж ради смены фамилии. После она повстречала свою истинную любовь по фамилии Саликов, но спустя несколько лет поняла, как она ошибалась.

Третьим мужем Натальи стал гражданин Сырчиков, но и с ним она не обрела долгожданного женского счастья. При разводе пермячка выбрала себе фамилию Даймонд, переводящуюся как «бриллиант» и подкорректировала под нее свое имя, назвавшись Натали. По словам женщины, с новой фамилией и именем у нее все наладилось.