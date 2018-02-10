«Макдоналдс» рассказал о своих успехах за 28 лет работы в России

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Пресс-служба «Макдоналдс» представила отчет по работе компании в России с момента ее появления в нашей стране (а это было 28 лет назад!). Так, сообщается, что каждый день в ресторанах «Макдоналдс» питается более 1,4 млн. граждан РФ, за весь же период присутствия компании на территории России она обслужила порядка 4,8 миллиарда человек. В РФ она представлена командой из более 50 тысяч сотрудников, работающих на 645 предприятиях в более 120 городов России. В числе этих предприятий значатся и те, которые находятся под управлением франчайзинговых партнеров «Макдоналдс».

За годы работы в РФ «Макдоналдс» проделал серьезную работу касательно импортозамещения. Результаты говорят сами за себя — сейчас около 95% продукции к компании в России поставляется отечественными поставщиками. В их число входит более 160 компаний, которые создали свыше ста тысяч рабочих мест.

За минувший год «Макдоналдс» открыл в РФ более 40 предприятий, создав порядка четырех тысяч рабочих мест. Компания направила на обучение и развитие сотрудников свыше 165 миллионов рублей. К тому же, «Макдоналдс» направляет серьезные средства на благотворительность. Достаточно сказать, что на благотворительные цели он за 28 лет присутствия в РФ передал более 680 миллионов рублей.