Московский суд разрешил Али Ферузу выехать в "третью страну"

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Журналист Али Феруз получил официальное разрешение суда Москвы на выезд в «третью страну». По словам его личного юриста, билеты в Германию уже куплены на 15 февраля.

Сотрудник СМИ Али Феруз, он же Худоберди Норматов, не будет больше вынужден оставаться в России. 9 февраля Басманный суд Москвы принял решение разрешить репортеру покинуть страну. Он должен отправиться в Германию. Согласно рассказу его личного юриста, билеты на выезд в Германию уже приобретены на 15 февраля.

Весь этот период репортер пробудет в специальном Центре реабилитации иностранцев, который действует в Москве. Как только руководству заведения будет предоставлено письменное ходатайство и проездные билеты, Али Феруза спокойно отпустят.