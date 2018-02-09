Психиатр из Башкирии опроверг высказывание о недоношенных детях

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Владимир Юлдашев, завкафедрой психиатрии и наркологии Башкирского Государственного медуниверситета, не говорил о желании отказаться от оказания помощи недоношенным детям.

По словам Юлдашева, журналисты переиначили то, что он говорил в первой части своего вопроса, и не услышали вторую. Завкафедрой не призывал отказываться, а наоборот, делился тем, что благодаря высоким технологиям появилась возможность выхаживать младенцев, чей вес ниже нормы новорожденного.

Напомним, что совсем недавно на заседании научного совета сам Юлдашев предложил с обратной стороны посмотреть на выхаживание новорожденных с маленьким весом. Он назвал реабилитацию таких детей «псевдогуманизмом» и привел в пример опыт западных стран.