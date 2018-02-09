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Британские СМИ выяснили, как Путин станет президентом благодаря пришельцам

Сегодня, 17:48

Западные интернет-издания стали заявлять, что инопланетяне помогут Владимиру Путину одержать победу на выборах 18 марта 2018 года. В России уже появились сообщества под названиями «президент раскрытия», в рамках которых российского лидера призывают раскрыть правду о внеземной цивилизации.

Британское издание Daily Star предоставило информацию от уфолога Стивена Бассета, что Владимир Путин якобы скрывает данные о наблюдении за инопланетянами. По мнению охотника за НЛО, пришельцы неоднократно помогали Путину становиться президентом в России. Он считает, что внеземные технологии помогли России развиваться и достигнуть высокого экономического потенциала на мировом рынке. В Москве уже создано движение «президент раскрытия», в рамках которого Путина призывают рассказать правду о пришельцах.

Стивен Бассет является единственным зарегистрированным лоббистом в США, который создал программу по отлову пришельцев. Он акцентировал внимание на том, что Путин перед Лунным затмением стал терять голоса избирателей, а когда появилась «Кровавая Луна», то нашёлся компромат на кандидата в президенты Грудинина. Уфолог связал это с передачей инопланетянами секретной информации, которая способствовала ему одержать победу. Ряд других американских СМИ назвал это «бредом», несмотря на то, что Daily Star является одним из ведущих британских интернет-изданий.


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