81-летняя пенсионерка из Омска подала иск в Европейский суд на медицину в России

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81-летняя жительница Омска подала иск в Европейский суд на медицину в России. Это резонансное дело набрало оборотов после того, как у сына пенсионерки врачи забрали почки после смерти.

Адвокат пенсионерки Антон Бурков акцентировал внимание на том, что сын 81-летней пенсионерки Игорь Верёвкин во время драки попал в больницу. Его состояние ухудшилось, и было принято решение подключить его к системе жизнеобеспечения. Переживающая 81-летняя пенсионерка из Омска подняла на уши всех врачей в округе, а также требовала, чтобы сына не отключали от аппарата жизнеобеспечения. Бурков уточнил, что врачи втайне отключили пациента от устройства, в результате чего он скончался.

Спустя несколько месяцев, на основе данных судмедэкспертизы было выяснено, что у пациента после смерти были изъяты почки. Жительница Омска стала возражать. Она подала иск в районный суд, но проиграла дело. Следом ей удалось добиться рассмотрения иска в Европейском суде. Пенсионерка требует запретить в России без согласия родственников забирать органы умерших пациентов.