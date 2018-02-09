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Покалеченного соседом мальчика из Северодвинска отправляют лечиться в Петербург

Сегодня, 16:02

Покалеченного соседом мальчика Ваню из Северодвинска, который все еще находится в коме, скоро прооперируют в Петербурге. После осмотра пострадавшего заведующий нейрохирургией в Детской клинике №5 Андрей Ляпин считает, что ребенку можно помочь. Он согласен провести операцию по восстановлению костей головы бесплатно.

Напомним, что девять месяцев назад, в мае, ребенка три раза избил гантелей по голове пьяный сосед по коммуналке. Когда нетрезвый мужчина пристал к его матери, мальчик кинулся на помощь. Он получил серьезные телесные повреждения, и только начинает выходить из коматозного состояния.

Больница ожидает согласия родственников сопроводить и доставить Ваню в Санкт-Петербург. Возможно, придется проделывать это не один раз. Из-за сильного повреждения головы Ване нужно будет учиться жить заново: сидеть, ходить и разговаривать.


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