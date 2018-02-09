VistaNews.ru


В Красноярске появилась уникальная аптека для людей с ограниченными возможностями

Сегодня, 13:59

В Красноярске открылась аптека, адаптированная для людей с ограниченными физическими возможностями. Здесь инвалиды-колясочники, слабо видящие и слабо слышащие покупатели не будут испытывать тех неудобств, которые объективно присутствуют в обычных фармацевтических заведениях.

По словам вдохновителей и организаторов социального проекта, такая идея давно назрела, но для ее реализации потребовалось объединить усилия и возможности муниципальных социальных служб и общественных организаций. Новая аптека в Красноярске представляет собой комплекс, в котором покупатели с ограниченными возможностями смогут чувствовать себя комфортно без сопровождения опекунов и социальных работников.

В аптеке продумано все до мелочей, начиная с расположение кассовых окошек, доступных для общения с инвалидами-колясочниками, до электронного сурдоперевода. Слабовидящим клиентам предоставлены ценники в шрифте Брайля и звуковое сопровождение. Кроме того, при аптеке создана структура обучения по программе «Школы здоровья» для граждан, на иждивении которых находятся лежачие больные.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.