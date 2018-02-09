В Красноярске появилась уникальная аптека для людей с ограниченными возможностями

Сегодня, 13:59

В Красноярске открылась аптека, адаптированная для людей с ограниченными физическими возможностями. Здесь инвалиды-колясочники, слабо видящие и слабо слышащие покупатели не будут испытывать тех неудобств, которые объективно присутствуют в обычных фармацевтических заведениях.

По словам вдохновителей и организаторов социального проекта, такая идея давно назрела, но для ее реализации потребовалось объединить усилия и возможности муниципальных социальных служб и общественных организаций. Новая аптека в Красноярске представляет собой комплекс, в котором покупатели с ограниченными возможностями смогут чувствовать себя комфортно без сопровождения опекунов и социальных работников.

В аптеке продумано все до мелочей, начиная с расположение кассовых окошек, доступных для общения с инвалидами-колясочниками, до электронного сурдоперевода. Слабовидящим клиентам предоставлены ценники в шрифте Брайля и звуковое сопровождение. Кроме того, при аптеке создана структура обучения по программе «Школы здоровья» для граждан, на иждивении которых находятся лежачие больные.