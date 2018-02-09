Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по покупке ювелирных украшений

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Сотрудники Роспотребнадзора опубликовали для граждан рекомендации по покупке ювелирных украшений. Это сделали в преддверии 14 февраля и 8 марта, когда самым желанным подарком станет изделие из драгоценных металлов.

Согласно сообщению Роспотребнадзора, до поступления в продажу все качественные ювелирные украшения проходят особую подготовку, которая заключается в осмотре и разбраковке изделия, проверке наличия оттисков пробирного клейма России и именника изготовителя, сохранности всех ярлыков и пломб.

Главным является товарный чек, выданный покупателю после приобретения украшения. В этом листе должна быть вся информация касательно выбранного товара. Помимо того, чек позволит отстоять свои права, если уже дома человек заметит изъяны на изделии.